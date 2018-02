ELEZIONI: DOMENICA GRASSO PRESENTA LISTE LEU ROMA E LAZIO

2 febbraio 2018- 18:31

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - Domenica 4 febbraio alle 9.30 al Teatro Eliseo, in Via Nazionale 183, Pietro Grasso presenterà i candidati di “Liberi e Uguali” di Roma e del Lazio. Si legge in una nota di Leu.