ELEZIONI: E. LETTA, BIZZARRO VOTARE PER CERCARE RIVINCITA 4 DICEMBRE

29 maggio 2017- 17:10

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Quando si interrompe una legislatura ci deve essere una spiegazione e non semplicemente dare l'idea che c'è bisogno della rivincita del 4 dicembre. Trovo questa dinamica bizzarra, vorrei che si riflettesse". Lo dice Enrico Letta, ospite di 'Corriere tv'. "Penso che sia un errore -ribadisce l'ex premier- dare all'Europa l'idea che come sempre l'Italia non riesce nemmeno a terminare la normalità dei suoi cicli istituzionali, che non ci sarà correzione dei conti pubblici e se ne riparla l'anno prossimo. Noi non siamo come la Gran Bretagna che ha un sistema istituzionale per cui voti e la mattina dopo il voto c'è il cambio del Primo ministro, che la settimana stessa può prendere provvedimenti. Il messaggio che daremmo è quello di un Paese le cui turbolenze politiche condizionano tutto, in cui i giochi politici condizionano tutto, un Paese che si arrotola intorno ai suoi giochi politici".