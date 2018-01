ELEZIONI: EX DIRETTORE 'PANORAMA' MULè, FARò DI TUTTO PER AVERE FIDUCIA ELETTORI

29 gennaio 2018- 19:52

Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Ho accettato la proposta del Presidente Silvio Berlusconi di essere il candidato del centrodestra alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Liguria1 (Sanremo-Imperia-Alassio) e capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale Liguria 1 (Ponente ligure). È un grande responsabilità e un grandissimo onore aspirare ad essere tra i rappresentanti in Parlamento di un territorio e di una regione a me molto cara e familiare: frequento ininterrottamente la Liguria da vent’anni ed è un amore rimasto intatto nel tempo". A dirlo è Giorgio Mulè, fino a pochi giorni fa direttore del settimanale Panorama, che annuncia così la sua candidatura con Forza Italia. "Ho già avuto modo di spiegare perché, alla soglia dei 50 anni e dopo trenta trascorsi nel mondo del giornalismo, ho deciso di chiudere una pagina fondamentale della mia vita e aprire quella dell’impegno in politica - dice - Su tutte le motivazioni ne prevale una: provare a servire e restituire qualcosa al mio Paese dopo aver ricevuto tanto. Ho deciso di farlo in totale libertà e per questo mi sono dimesso da ogni incarico professionale". "L’ho fatto perché ritengo che chi sceglie la strada della politica debba essere al servizio totale - e non part-time - delle istituzioni e dei cittadini che rappresenta - prosegue Mulè - Se gli elettori riterranno me e le idee che esprimo degne di fiducia significherà mettersi al loro servizio e dare seguito in Parlamento a un patto d’onore. Un patto basato su due parole chiave: libertà e benessere. Le declineremo insieme nel solco della tradizione liberale di Forza Italia attraverso le idee e le intuizioni di Silvio Berlusconi; ci ritroveremo insieme per coniugarle e modellarle sulle esigenze della «nostra» Liguria; ascolterò dai territori bisogni e necessità per trasformarli in azioni concrete"."Voglio ringraziare da subito Giovanni Toti, governatore della Liguria, per l’entusiasmo e l’affetto che mi ha immediatamente manifestato e con lui Marco Scajola, assessore alla Regione, che è il primo “corazziere” del collegio dove sono candidato. Insieme a loro ho già avuto modo di sperimentare la lealtà e l’entusiasmo di Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega - dice ancora Mulè - Mai come adesso la politica è chiamata ad essere all’altezza delle aspettative dei cittadini. Si potrà recuperare la fiducia solo con i fatti, dimostrando che la politica è in grado di riprendere il ruolo di guida del Paese che gli spetta. Io vorrei provarci. Con umiltà ma con grande determinazione. Per farlo ho bisogno di avere la fiducia degli elettori: farò di tutto per meritarla e conquistarla. Datemi la mano, datemi una mano. Che il viaggio abbia inizio".