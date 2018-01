ELEZIONI: FASSINA, D'ALEMA? LINEA LEU LA DECIDERà LEU

18 gennaio 2018- 15:37

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "La posizione di Liberi e Uguali in Parlamento dopo il 4 marzo la deciderà Liberi e Uguali". Lo ha detto Stefano Fassina a Radio Popolare a proposito della parole di Massimo D'Alema. "Tutti noi che in questo momento siamo impegnati con Liberi e Uguali dovremmo concentrarci sul messaggio da dare al Paese, un messaggio di discontinuità e di speranza. L'ultimo governo del presidente che gli italiani hanno avuto e' il quello di Mario Monti e mi pare che il ricordo che hanno, in particolare quella fascia di popolo che vorremmo recuperare, non sia positivo: si ricorda la legge Fornero, l'art. 81 della Costituzione. La posizione che avrà il partito dopo il 4 marzo la deciderà Liberi e Uguali", conclude.