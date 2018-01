ELEZIONI: FASSINO, CON BONINO CENTROSINISTRA PIù FORTE E CREDIBILE

20 gennaio 2018- 16:28

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - "Da Emma Bonino e dalla lista '+Europa' un prezioso e generoso contributo per aprire una nuova fase del centrosinistra, nel segno dell'europeismo, dei diritti civili, del multiculturalismo." Lo afferma Piero Fassino, esprimendo l'apprezzamento del Pd per le parole con cui Emma Bonino ha formalizzato la decisione di far parte della coalizione di centrosinistra. "Con l'apporto di '+Europa' -aggiunge l'esponente Dem- la coalizione di centrosinistra sarà così più forte e credibile nel contrastare le derive populiste e sovraniste che vorrebbero chiudere l'Italia nei ghetti dell'egoismo, della discriminazione e dell'intolleranza".