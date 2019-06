10 giugno 2019- 12:25 Elezioni: Fassino, 'Emilia alla Lega? In 75% comuni vince centrosinistra'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Su 235 Comuni al voto il Pd e il centrosinistra ne conquistano 174 pari al 75 per cento. In provincia di Bologna, Modena e Reggio Emilia Pd e centrosinistra prevalgono nell'80 per cento dei Comuni al voto. Nelle città emiliane con più di 70.000 abitanti il Pd vince in 4 su 6 (Modena, Reggio, Cesena e Carpi)". Lo sottolinea Piero Fassino del Pd. "Nessuno sottovaluta i risultati di Ferrara e Forlì, ma le cifre dicono che la rappresentazione di un'Emilia in mano alla Lega non corrisponde alla realtà. Al contrario il voto parla di un Pd radicato, con amministratori e una classe dirigente apprezzata e capace di raccogliere consenso e fiducia", conclude.