ELEZIONI: FN, COMIZIO DI FIORE A PALERMO IL 24 FEBBRAIO

15 febbraio 2018- 15:47

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, candidato alla presidenza del consiglio della lista Italia agli Italiani, sarà a Palermo il 24 febbraio per un comizio che si terrà nel pomeriggio. "Non vogliamo fare i misteriosi - spiega Massimo Ursino, responsabile provinciale di Forza Nuova nel palermitano - ma garantire la necessaria sicurezza all'evento in un momento in cui, anche da pulpiti istituzionali, si incita all’odio antinazionale e all’antifascismo fuori tempo massimo è importante. molto presto daremo notizie più dettagliate".Invitato all'incontro "anche il nuovo acquisto del Pd, il sindaco Leoluca Orlando - dice Giuseppe Provenzale, vicesegretario nazionale del Movimento - Perché non accettare il confronto anche con i 'fascisti cattivi', magari proprio sui temi della sicurezza e dell'immigrazione criminale nigeriana?".