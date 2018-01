ELEZIONI: FORNERO, VOTERò EMMA BONINO

10 gennaio 2018- 10:44

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Io a oggi sarei intenzionata a votare Emma Bonino". Lo ha detto la professoressa Elsa Fornero, in diretta ad Agorà su Rai 3. Preferirebbe quindi che Emma Bonino andasse in alleanza col Pd? "Sì, io sono una grande sostenitrice, diciamo che ho avuto molte delusioni dal Partito democratico, ma abbiamo delusioni da tanti, e sarei contenta di avere un governo come il Gentiloni che abbiamo avuto", aggiunge l'ex ministra.