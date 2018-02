ELEZIONI: FRANCESCHI (FI), L'IMPRESA è IL MIO PROGRAMMA

15 febbraio 2018- 12:34

Padova, 15 feb. (AdnKronos) - “Per anni sono atterrato in vari Paesi per stringere accordi con i Governi avviando progetti editoriali a favore della diffusione della cultura. Certo mi sono mosso da solo nelle ambasciate, nelle redazioni dei giornali, con ministri e pure monarchie: non mi rendevo conto di fare politica pur essendo un imprenditore”. Lo sottolinea Fabio Franceschi candidato alla Camera dei Deputati per Forza Italia a Vicenza entrando nel merito del dibattito che afferma come l’impresa sia uscita dall’agenda politica. “Nel mio caso è il contrario” – dice Franceschi che mette come slogan della sua campagna elettorale 'la necessità della semplificazione burocratica per chi vuole intraprendere qualsiasi genere di attività creando cosi occupazione' - La crisi delle associazioni di rappresentanza non è un mistero – conferma Franceschi - ma è pur vero che spesso è interna in quanto sono ancora gli interlocutori privilegiati tra società e istituzioni, tramite i tavoli di concertazione. Anche ieri il Presidente Berlusconi ha dato dimostrazione di ascolto intervenendo al meeting di Coldiretti. Se ogni categoria ha un suo manifesto da presentare sarà accolto come primo passo verso una costruzione seria per la difesa a muso duro degli interessi nazionali in Europa”.