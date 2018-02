ELEZIONI: FRATOIANNI, PADOAN USA MEF PER PROPAGANDA, INTERVENGA AGCOM

7 febbraio 2018- 18:16

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Vedo che il capolista del Pd Padoan a Torino si fa organizzare -di fatto- la campagna elettorale dal governo italiano. E domani parteciperà, come annunciano comunicati istituzionali e l'agenda del sito ufficiale del Mef, a un convegno di rilievo a Torino, in cui insieme al premier Gentiloni e al ministro Calenda presenterà a industriali, sindacati, università i risultati del piano impresa 4.0 e il programma del 2018. Francamente una bella caduta di stile, che neanche i ministri berlusconiani dell’epoca si sognavano di fare". Lo afferma Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. "E che siano poi in pieno vigore (al di là dell’opportunità politica di partecipare a eventi istituzionali) le norme della par condicio riguardanti tutte le pubbliche amministrazioni, che valgono dai semplici assessori ai ministri, sembra che non interessi. Basta visitare i siti istituzionali del ministero dell’Economia -aggiunge l'esponente di Leu- per poterlo verificare direttamente. Altro che comunicazione istituzionale impersonale. A tutto questo naturalmente -conclude Fratoianni- penserà ora l’Agcom, a cui ci rivolgeremo, con i necessari provvedimenti sanzionatori. Per quanto riguarda Padoan basterebbe un po’ più di umiltà".