ELEZIONI: FURLAN, CRESCIUTA FIDUCIA NEL SINDACATO, PARTITI NE TENGANO CONTO

22 gennaio 2018- 15:45

Milano, 22 gen. (AdnKronos) - "Spero che questa analisi faccia riflettere i partiti in questa campagna elettorale molto confusa in cui tutti vogliono demolire o abolire qualcosa e non costruire un'Italia più equa, con meno diseguaglianze sociali, con più lavoro per giovani, più investimenti e più sicurezza in tutti i luoghi di lavoro". Così la segreteria generale della Cisl Annamaria Furlan ha commentato l'indagine che rilevato la crescita di più di sei punti nel 2017 del grado di fiducia dei cittadini nei confronti del sindacato. Concludendo i lavori del consiglio generale della Cisl di Milano, la Furlan sottolinea come i sindacati, insieme alle imprese, siano gli unici soggetti rispetto ai quali "cresce la fiducia nel paese; anche i giovani iniziano a guardare con maggiore attenzione al sindacato e alla serietà delle nostre proposte. E' un segnale positivo che per quanto riguarda la Cisl deve spronarci a fare ancora di più", aggiunge.Sul fronte della sicurezza sul lavoro, a pochi giorni dal grave incidente alla ditta Lamina, "ci vuole una presa di coscienza e di responsabilità molto più forte da parte di tutti. Tutti siamo chiamati a intervenire, in primo le imprese che in molti casi hanno gravi responsabilità e devono investire di più sulla prevenzione degli incidenti". Anche con la contrattazione "si può fare molto: non esiste lavoro dignitoso quando viene meno la sicurezza. Poi occorre rivolgere un appello fortissimo alle istituzioni locali che sono chiamate a prevenire, controllare, vigilare. Lo facciano e se mancano gli strumenti, dobbiamo trovare le risorse perché questa deve essere una priorità per tutto il paese", conclude la Furlan.