ELEZIONI: FURLAN, SUD LAVORO E LEGALITà SIANO AL CENTRO DEL CONFRONTO

10 gennaio 2018- 12:34

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Occorre una grande attenzione sul Mezzogiorno perchè questa parte così importante per l’economia di tutto il paese deve poter uscire dalla crisi attraverso sviluppo, crescita, lavoro e legalità". Ad affermarlo è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a Reggio Calabria, a margine del Consiglio Generale della Ust calabrese."Per una organizzazione sindacale come la Cisl che mette al centro il valore del lavoro -sottolinea la leader della Cisl-, è importante partire proprio dalla rinascita e dal rilancio del Sud che sconta più delle altre regioni d’ Italia il grave problema della disoccupazione, soprattutto giovanile". L'Italia, infatti, rileva Furlan, "o esce tutta dalla crisi o non ce la fa sia nella competizione internazionale sia sul piano interno a vincere la sfida della crescita. Siamo all’ inizio di una campagna elettorale importante, verrà scelto il nuovo governo e noi vogliamo che il confronto innanzitutto parta dai temi del lavoro, dalla crescita, dalla legalità, perché sono queste le vere questioni che abbiamo davanti ed il futuro per le donne e gli uomini del nostro paese".