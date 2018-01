ELEZIONI: FURLAN, SUD LAVORO E LEGALITà SIANO AL CENTRO DEL CONFRONTO (2)

10 gennaio 2018- 12:34

(AdnKronos) - Per la Furlan rimane fondamentale il confronto e l’interazione tra istituzioni e parti sociali. "Per un lungo periodo abbiamo assistito ad un dibattito sterile sul ruolo del sindacato: concertazione sì, concertazione ‘no’. Quando si è riusciti ad attivare con responsabilità una sana sinergia tra le parti sociali e le istituzioni si sono portati a casa risultati importanti". La leader della Cisl che in mattinata a Reggio Calabria ha avuto un lungo colloquio con il Prefetto Di Bari e le altre autorità istituzionali, sottolinea anche che "gli strumenti per favorire l’occupazione soprattutto quella giovanile ci sono, come ad esempio la decontribuzione al 100% nel Sud, che abbiamo portato a casa con la finanziaria ed è un risultato fortemente voluto dalla Cisl. Però solo questo non basta, se non prendono corpo tutti quegli investimenti infrastrutturali, su formazione, innovazione, ricerca, che vanno cantierati ed in questo il tema della legalità è fondamentale". Il fatto che nella campagna elettorale non si dia il giusto il peso a questi aspetti ed il confronto non sia su questi temi, aggiunge Furlan, "ci spinge, come parte sociale, ad invitare la politica a mettere al centro nel confronto, nella campagna elettorale questi temi. Per riportare le persone a votare bisogna stare sul territorio e rappresentarne le esigenze ed i bisogni e le possibilità". Il tema della legalità, rileva, "è imprescindibile dal lavoro: ci vuole un lavoro comune tra le parti sociali, le istituzioni, un coinvolgimento nel processo di rinascita del paese in modo particolare in questa regione. Il tema della legalità del lavoro, della dignità della persona devono essere i temi vincenti da cui ripartire per la crescita del paese tutto. Non c’ è lavoro senza legalità: la Cisl si sente impegnata rispetto a questa esigenza imprescindibile".