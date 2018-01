ELEZIONI: GATTAZ, NON FACCIO POLITICA, BASTA ESITO PRO BUSINESS E PRO EUROPA

26 gennaio 2018- 14:40

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Non faccio politica: quello che ci interessa non sono la destra o la sinistra ma è che in tutta Europa ci siano politiche pro business e pro Europa". Ad affermarlo è il presidente del Medef, Pierre Gattaz al Business Forum in merito alle elezioni politiche in Italia. "Servono politiche pragmatiche in modo che gli imprenditori possano investire nei propri paesi. Macron ha un programma pragmatico, né di destra né di sinistra. E fa riforme in questo senso", sottolinea. Comunque, rileva, "saremo vigili riguardo a quello che succederà a marzo in Italia".Per quanto riguarda il Jobs act italiano, il presidente degli industriali francese spiega che "ha un senso tutto quello che permette più agilità, miglioramento per le imprese e aumenti l'occuazione. Ho visto solo le grandi linee ma mi sembra che dia più fiducia alle imprese e migliori l'occupazione".