ELEZIONI GB, CONSERVATORI CON 11 PUNTI DI VANTAGGIO

5 giugno 2017- 12:04

Londra, 5 giu. (AdnKronos) - Continua il festival dei sondaggi in Gran Bretagna, in vista del voto dell'8 giugno. Una nuova rilevazione Icm per il 'Guardian' indica un vantaggio di 11 punti dei Conservatori di Theresa May sui Laburisti di Jeremy Corbyn. I Tories sono accreditati del 45% dei consensi (nessuna differenza con la stessa rilevazione della scorsa settimana) mentre il Labour è dato in crescita di un punto percentuale, al 34%. Nessuna variazione anche per i Lib Dem all'8%, così come per l'Ukip (al 5) e i Verdi (al 3%).Altri sondaggi pubblicati nel weekend assegnano invece un margine di vantaggio assai inferiore ai Conservatori. E' il caso del sondaggio realizzato da Survation, che assegna ai Tories appena un punto di vantaggio sul Labour.