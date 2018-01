ELEZIONI: GENTILONI, A DAVOS AUSPICIO CHE ITALIA NON FERMI RIPRESA E RISANAMENTO

24 gennaio 2018- 13:19

Davos, 24 gen. (AdnKronos) - "Le elezioni si fanno in Italia, non si vota a Davos. Certamente qui c'è una grande attenzione e curiosità e c'è l'auspicio che il Paese non esca da questa strada di ripresa economica e di risanamento dei conti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, incontrando i giornalisti."Ma noi -ha aggiunto il premier- siamo consapevoli che oltre alla ripresa economica e al risanamento dei conti serve anche affrontare i temi delle diseguaglianze sociali, del lavoro, della qualità del lavoro, ambientali. Il messaggio che cerchiamo di dare qui è, bene se le economie tirano, ma è il momento di utilizzare questa congiuntura favorevole per ridurre le diseguaglianze e affrontare i problemi sociali che abbiamo. Se peggiorano i problemi ambientali e i problemi sociali, i numeri della crescita che stiamo vivendo alla lunga non saranno più sufficienti".