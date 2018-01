ELEZIONI: GENTILONI, FORZE POLITICHE NON DISPERDANO RISULTATI RAGGIUNTI

7 gennaio 2018- 13:16

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "Non disperdere i risultati raggiunti" da "famiglie, lavoratori, imprese", è "questo il compito delle forze politiche in vista delle prossime elezioni" del 4 marzo. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Reggio Emilia per la Giornata del Tricolore.