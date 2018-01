ELEZIONI: GENTILONI, NO FIERA ODIO E AVREMO PIù PARTECIPAZIONE

18 gennaio 2018- 20:16

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - L'eventuale aumento dell'astensionismo "un po' dipende anche da noi. Partecipare è importante sempre, questa volta lo è in modo particolare, perchè sono elezioni che decidono a chi affidare il governo in un momento in cui stiamo finalmente uscendo dalla crisi. Certo, se facciamo una campagna elettorale che diventa una fiera delle illusioni, dell'odio , delle paure, poi è difficile chiedere partecipazione". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in un'intervista al Tg5."Quindi -ha aggiunto- cerchiamo di fare una campagna elettorale credibile e avremo più partecipazione".