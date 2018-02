ELEZIONI: GENTILONI, NON DILAPIDARE RISULTATI, SERVE CONTINUITà

8 febbraio 2018- 13:11

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Abbiamo bisogno di assumercela questa responsabilità che ci viene dall'incrocio opportunità e rischi. Possiamo farlo con l'ottimismo che ci deriva dai risultati positivi che la nostra comunità ha raggiunto in questi anni: l'Italia si è ripresa della sua crisi più terribile dal dopoguerra e il governo rivendica di aver accompagnato questa ripresa". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Torino alla presentazione del 'Piano Impresa 4.0'. "Perchè -ha argomentato Gentiloni- dipende anche dalla responsabilità politica del governo di favorirla, accompagnarla questa rimessa in moto e renderla stabile e strutturale. Occorre dare continuità, stabilità al percorso di riforme intrapreso dall'Italia""L'Italia non si permettere di dilapidare i risultati raggiunti e tornare in un contesto di incertezza. L'Italia deve continuare a lavorare per ridurre le disuguaglianze, investire nel lavoro e dell'innovazione, tenere in ordine i conti, ridurre gradualmente il nostro debito pubblico".