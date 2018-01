ELEZIONI: GIACHETTI, D'ALEMA DA SEMPRE SABOTA CENTROSINISTRA

18 gennaio 2018- 15:36

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Vorrei dire al leader di ‘Liberi e Uguali’ Massimo D’Alema (a proposito, la mia solidarietà a Pietro Grasso) che oggi dal ‘Corriere della Sera’ rivolge un invito al Pd ‘a non farci del male e pensare a un dialogo futuro’, che noi non ci pensiamo per niente a farci del male, però ricordiamo sempre il suo fare del bene al centrosinistra negli anni passati. Lo ricordiamo con Prodi e l’Ulivo". E’ quanto dichiara in un video sulla sua pagina Facebook, Roberto Giachetti."Con Veltroni, con Renzi e il Partito Democratico. Con i comitati per il ‘no’ al referendum costituzionale o quando è stato l’artefice della scissione all’interno del Pd. Personalmente lo ricordo bene anche quando in campagna elettorale per le Comunali a Roma cercava assessori per il M5S”, aggiunge. “Il problema non è non farci del male tra noi. Il problema è non far del male al Paese! Tutte le scelte fatte da D’Alema e LeU - compresa quella di non appoggiare Giorgio Gori in Lombardia - rischiano solo di far vincere Berlusconi e Salvini. Forse sarebbe il caso che su questo tema riflettessero a fondo anche i militanti e gli elettori di Liberi e Uguali”, conclude l’esponente dem.