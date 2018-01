ELEZIONI: GRASSO, AIUTIAMO LEGA? è RENZI CHE HA AIUTATO SALVINI

9 gennaio 2018- 21:06

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Un voto dato a Leu è un voto per Salvini? "Salvini lo ha aiutato Renzi quando non ha fatto trattare lo Ius Soli al Senato. Non siamo noi a togliere voti...". Lo ha detto Pietro Grasso a Di Martedì.