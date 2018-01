ELEZIONI: GRASSO, CON M5S ALLEANZA IMPOSSIBILE, NULLA IN COMUNE

11 gennaio 2018- 10:01

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - “Con il M5S è impossibile allearsi perché non abbiamo nulla in comune, perché oggi dicono una cosa e domani un'altra; fanno discussione sull’euro, euro si …euro no…, sono ondivaghi. Possiamo iniziare a valutare un’eventuale alleanza nel momento in cui avranno una politica ben definita”. Lo ha detto Pietro Grasso, leader di Liberi e uguali, ad Agorà su Rai Tre.