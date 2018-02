ELEZIONI: GRASSO, DAL PD ASPETTAVAMO UN SEGNALE DI SINISTRA, MAI ARRIVATO

5 febbraio 2018- 08:53

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Col Pd "sull'antifascismo siamo uguali, ci riconosciamo nella Costituzione", ma sul resto "ci dividiamo perché il Pd ha fatto tanti atti di governo e parlamentari non di sinistra: pensiamo al jobs act, alla buona scuola che buona non è, alla riforma costituzionale". Lo dice il leader di Liberi e uguali, Pietro Grasso, ospite di Unomattina."Aspettavo un segnale dal Pd - aggiunge - come l'abolizione del super ticket, qualche segnale di sinistra che non c'è stato. Noi oggi ricostruendo la sinistra aiutiamo il paese". Grasso torna anche sulle "teorie del voto utile: nel sistema proporzionale dire una cosa simile è qualcosa da cabaret".