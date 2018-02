ELEZIONI: GRASSO, DI BATTISTA DURO MA ITALIANI NON HANNO MEMORIA

15 febbraio 2018- 09:49

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Parlare di italiani "rincoglioniti" come ha detto Alessandro Di Battista è "un termine molto duro. Io preferisco dire che gli italiani non hanno memoria". Lo ha affermato Pietro Grasso, ospite di 'Repubblica tv', riferendosi alla sentenza di condanna di Marcello Dell'Utri, letta dall'esponente M5S ad Arcore, in cui si fa riferimento anche a Silvio Berlusconi. Per il presidente del Senato c'è una tendenza degli italiani a "rinnegare questo passato".