ELEZIONI: GRASSO, FI E PD AMMETTONO FALLIMENTO LEGGE ELETTORALE

10 febbraio 2018- 11:52

Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Parlare delle alleanze prima del voto è un esercizio da palla di vetro per cercare di capire quali possono essere i risvolti. Certamente, abbiamo preso atto che sia Forza Italia che il Pd di Renzi parlano già di nuove elezioni. Quindi, hanno già preso atto del possibile fallimento del piano che passava dalla legge elettorale per fare un governo insieme". Lo ha detto il Presidente del Senato, Pietro Grasso a Palermo per inaugurare il comitato elettorale."Noi non possiamo essere disponibili al dialogo con chiunque, chiediamo che si mantengano i valori e i principi su cui basiamo il nostro progetto politico, dalla scuola al lavoro", dice.