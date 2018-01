ELEZIONI: GRASSO, GOVERNO PRESIDENTE? LEU DISPONIBILE SOLO PER L.ELETTORALE

18 gennaio 2018- 19:37

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Non c'è nulla di nuovo. Abbiamo sempre detto che questa è una legge non potrà mai dare governabilità" se verranno confermate le percentuali dei sondaggi, "noi siamo una forza politica responsabile e saremo disponibili soltanto per una nuova legge elettorale". Lo dice Pietro Grasso al Tg3 rispetto alla previsione di Massimo D'Alema di ingovernabilità dopo il voto e l'ipotesi di un governo del presidente.