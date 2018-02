ELEZIONI: GRASSO, LEU VUOLE RICOSTRUIRE CASA DELLA SINISTRA

3 febbraio 2018- 20:18

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Le nostre priorità sono lavoro, e ambiente con la messa in sicurezza del territorio, cultura, turismo, welfare". Lo dice Pietro Grasso al Tg1. Il leader di Leu spiega che l'obiettivo di Liberi e Uguali è quello di "ricostruire dalle macerie la casa della sinistra e ogni elettore può mettere un mattone e partecipare a questa ricostruzione". Dopo le elezioni, se non ci sarà governabilità, Grasso non si sbilancia su quale alleanza sarebbe possibile: "Noi certamente rimarremo fermi sulle nostre posizioni".