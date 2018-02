ELEZIONI: GRASSO, NOME BERLUSCONI IN SIMBOLO NON ANDAVA CONSENTITO

15 febbraio 2018- 10:46

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Silvio Berlusconi "é una persona non candidabile per legge, che invece mette il proprio nome nel simbolo. E' una cosa che non doveva essere consentita". Lo ha affermato Pietro Grasso, ospite di 'Repubblica tv'.