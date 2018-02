ELEZIONI: GRASSO, POSSIBILE GOVERNO CON M5S SE COERENTI CON NOSTRI VALORI

15 febbraio 2018- 10:55

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Se le proposte per un governo del Movimento 5 stelle "corrispondono ai nostri valori, perchè no?" Così Pietro Grasso, ospite di 'Repubblica tv', risponde all'ipotesi di un'eventuale alleanza con i Cinquestelle se dovessero ottenere l'incarico per formare l'esecutivo. Quanto a possibili contrarietà interne a Liberi e uguali, come quelle espresse da Laura Boldrini, "se il Movimento 5 stelle è quello che ha conosciuto lei alla Camera -spiega Grasso- dice correttamente così. Se mostrano dei cambiamenti..."