ELEZIONI: GRASSO, RENZI DICE DI PENSARLA COME BERLUSCONI? NON CI STUPISCE

6 febbraio 2018- 18:45

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Non mi meraviglia quanto dichiarato da Renzi. Del resto penso che tra lui e Berlusconi si tratti di una condizione di reciprocità'. Va bene per loro, certo non per noi". Lo ha detto il leader di Leu Pietro Grasso rispondendo a Lamezia Terme ad una domanda dei giornalisti su quanto affermato dal segretario del Pd ad Agora' circa la possibilità' di un ritorno al voto in assenza di numeri per governare. Renzi aveva detto di pensarla come Silvio Berlusconi sulla questione.