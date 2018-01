ELEZIONI: GRASSO, RIFORME DA CULLA A UNIVERSITà

18 gennaio 2018- 19:36

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "160mila posti nido in più per arrivare ai livelli europe, riformare la legge sulla Buona Scuola, migliorare l'alternanza scuola-lavoro e poi l'università con l'eliminazione delle tasse ma non per i fannulloni". Lo dice Pietro Grasso al Tg3 parlando di una serie di proposte di riforma, spiega, "dalla culla all'università".