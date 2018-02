ELEZIONI: GRASSO, VOGLIAMO DIMINUIRE LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI

10 febbraio 2018- 12:02

Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Noi vogliamo diminuire le diseguaglianze sociali, il momento più grave per questo paese. Soprattutto in Sicilia i problemi sono tantissimi, dalla disoccupazione al rischio povertà. E noi pensiamo di portare avanti un discorso molto ampio di provvedimenti strutturali, di investimenti". Così il Presidente del Senato Pietro Grasso a Palermo per inaugurare il comitato elettorale. "Se si risolve la crisi economica qui in Sicilia - dice - si riesce a risolvere anche più facilmente la crisi nel resto d'Italia". "Questo deve spingere al cambiamento - dice - Noi siamo una proposta nuova".