ELEZIONI: GRASSO, VOTO UTILE SMENTITO DA FATTI

25 gennaio 2018- 09:43

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Il voto utile "è smentito dai fatti, laddove il centrosinistra è stato unito ha sempre perso rovinosamente, basti pensare a Genova e La Spezia. Per noi il voto utile è quello che si dà a chi persegue le proprie idee e vuole portarle avanti in Parlamento". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, ai microfoni di Radio 24. "Certo - ha proseguito - la par condicio non ci aiuta per ora nella visibilità, ma cercheremo di fa arrivare il nostro messaggio ai cittadini". "Noi - ha proseguito Grasso - portiamo avanti le politiche di sinistra contro le diseguaglianze, il Pd non ha fatto altrettanto con la 'Buona scuola' o il Jobs act, sono state politiche che hanno portato verso destra, tanto che Renzi ha detto: 'Ho fatto quel che Berlusconi non e' riuscito a fare'. Noi coerentemente siamo da un'altra parte".