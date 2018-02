ELEZIONI: GRILLO, REDDITO CITTADINANZA FUNZIONA E RISORSE CI SONO (2)

10 febbraio 2018- 12:25

(AdnKronos) - "E’ incredibile -dice ancora Grillo- come possiamo immaginare una vita passata a lavorare, a fare qualcosa che non ci piace, magari agli ordini di qualcuno con cui non andiamo d’accordo, ma non riusciamo a pensare di fare qualcosa che semplicemente ci diverte. Magari anche con le persone che amiamo". "Attualmente in Italia 17 milioni di persone sono a rischio di povertà, 8 milioni sono le persone povere, 4 milioni e mezzo sono le persone in povertà assoluta, 1 milione 250 mila bambini sono in povertà assoluta. Non possiamo più permetterci di provare ansia, paura, instabilità. Le risorse ci sono, ci vuole solo la volontà politica. Che futuro avete in mente voi?"