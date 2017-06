ELEZIONI: GRIMOLDI (LEGA), IN LOMBARDIA SI PROFILA OTTIMO RISULTATO

12 giugno 2017- 12:43

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Dai risultati che arrivano dai seggi dei comuni lombardi si profila un ottimo risultato per la Lega Nord: i nostri candidati leghisti vanno al ballottaggio in tutti i Comuni, mentre dove appoggiamo un candidato sindaco di centrodestra il risultato è analogo: con il traino della Lega si va al ballottaggio". Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Lombarda-Lega Nord, commentando i risultati delle elezioni amministrative che si sono tenute ieri in Lombardia.