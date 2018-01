ELEZIONI: GUERINI, IMPEGNO PD SU POLITICHE CONCRETE PER FAMIGLIE

18 gennaio 2018- 15:37

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "l fatto che il nostro Paese soffra da tempo di una bassa, troppo bassa, natalità è certamente un problema molto serio e che investe la qualità del futuro di tutti. E’ giusto, come fa il Forum delle Associazioni familiari, sollecitare tutti a prendere sul serio questa questione attraverso il 'Patto per la natalità' presentato oggi". Lo dichiara Lorenzo Guerini del Pd."In questi anni i governi del Partito Democratico hanno assunto il tema con l’importanza che merita, mettendo in campo una serie di provvedimenti significativi. Dall’abrogazione delle dimissioni in bianco alle misure contenute nel Jobs Act che riguardano il lavoro femminile e i congedi parentali; dai sostegni economici alle famiglie dei nuovi nati a quelli per le rette degli asili nido; dal sistema di istruzione da zero a 6 anni alle misure sul welfare aziendale", osserva il coordinatore della segreteria dem."Durante questa campagna elettorale il Pd sarà impegnato a proseguire su questa strada, tenendo ben presente la questione e mettendo in campo nuove proposte concrete e fattibili, a partire dall’allargamento degli 80 euro alle famiglie con figli e da una politica fiscale che metta al centro la famiglia", conclude.