ELEZIONI: IN SICILIA #RALLY PER L’ITALIA, PER DI MAIO UNA DUE GIORNI NELL'ISOLA (2)

29 gennaio 2018- 18:05

(AdnKronos) - Alle 18, infine, Di Maio, Cancelleri e Corrao saranno a Palermo dove terranno un incontro con la stampa nelle adiacenze del porto da dove il candidato premier si imbarcherà per proseguire il #Rally per l’Italia in Sardegna. "Servono un milione di voti dei siciliani perché sono un milione le ragioni che vogliamo portare a Roma per cambiare in meglio la Sicilia" ha detto Cancelleri al termine di una diretta Facebook subito dopo la presentazione della lista M5S a Palermo.