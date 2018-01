ELEZIONI: INCONTRO PD-CIVICA POPOLARE, AVANTI VERSO ALLEANZA

18 gennaio 2018- 19:37

Roma, 18 gen. AdnKronos) - Si è tenuto oggi pomeriggio presso la sede nazionale del Partito Democratico un incontro tra la lista 'Civica Popolare – Lorenzin', rappresentata da Gianluca Galletti, Dore Misuraca, Lorenzo Dellai, Ignazio Messina, Giuseppe De Mita, e il Partito Democratico, rappresentato da Maurizio Martina, Lorenzo Guerini ed Ettore Rosato."Il confronto positivo in ambito nazionale sviluppato in queste settimane fra le due forze -si legge in una nota- sta consentendo la costruzione di un’alleanza politica ed elettorale fondata sulla comune responsabilità di offrire agli italiani una alternativa forte e popolare alle derive e ai rischi rappresentati dalla destra e dai Cinque stelle per il futuro dell’Italia". "L’incontro e’ stato utile per avanzare ulteriormente su questo obiettivo. Il percorso di coalizione che ci vedrà insieme protagonisti proseguirà anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul piano programmatico - con particolare riferimento alle politiche per la famiglia, la salute e lo sviluppo delle comunità locali e delle autonomie - che sul versante organizzativo e del radicamento del progetto in tutti i territori, coinvolgendo prima di tutto le tante energie disponibili a questo impegno comune".