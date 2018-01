ELEZIONI: INDIPENDENTISTI VENETI, NON PARTECIPEREMO ALLE ELEZIONI ITALIANE

29 gennaio 2018- 16:40

Venezia, 29 gen. (AdnKronos) - Il Movimento Indipendenza Noi Veneto non parteciperà alle elezioni italiane del 4 marzo. Lo ha deciso ieri sera un incontro della dirigenza del movimento che "ha valutato attentamente le ricadute di una decisione che vede una lotta all’ultimo seggio tra le rappresentanze dei partiti nazionali"."Pur avendo avuto la disponibilità di propri iscritti e simpatizzati a presentarsi come candidati in tutti i collegi del Veneto e aver raccolto le firme necessarie, in questa lotta che lascia più interrogativi che certezze, correre con il proprio simbolo per una questione di bandiera e fare un significativo risultato in termini di voti, non avrebbe giovato all’intero mondo indipendentista ed autonomista veneto, in assenza di accordi elettorali che consentano l’elezione di nostri rappresentanti ed alla luce di questa legge elettorale capestro che con lo sbarramento del 10% alla Camera e del 20% al Senato costringe a formare coalizioni", spiega il portavoce del Moviemtno Roberto Agirmo."Le elezioni cui lavoreremo nell’interesse dell’indipendentismo e dell’autonomismo veneto, saranno quelle per il rinnovo dei Consigli Comunali e del Consiglio Regionale del nostro amato Veneto", conclude Roberto Agirmo.