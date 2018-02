ELEZIONI: LAFORGIA, LEU ALTERNATIVI A FASCIOLEGHISTI E PD

13 febbraio 2018- 17:29

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Questo Paese ha bisogno di una forza politica di sinistra, che abbia una cultura di governo. Di alleanze ne parleremo dopo, perché davanti ad una legge elettorale proporzionale sarà il parlamento con la sua sovranità a stabilire se ci sono le condizioni per possibili maggioranze. Noi di Liberi e Uguali siamo alternativi al volto pericoloso della destra reazionaria e fascioleghista ma siamo alternavi anche al Pd e al M5S". Lo dice il capogruppo di Mdp a Montecitorio ed esponente di Liberi e Uguali Francesco Laforgia ospite di Skytg24."Noi semmai abbiamo l’ambizione di parlare con un pezzo dei loro elettori, perché molti del M5S sono di sinistra e non si sono riconosciuti nel partito democratico. Se in parlamento tornerà un numero importante di parlamentari di sinistra che terranno dritta la barra sulla questione sociale e sul lavoro, questo segnale darà una speranza a quegli elettori che non hanno avuto una casa in questi anni e che invece dovrebbero averla”, conclude.