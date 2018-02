ELEZIONI: LETTA-GHEDINI, PERFETTA SINTONIA, LISTE CON METODO MATEMATICO

2 febbraio 2018- 11:38

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - "Negli ultimi giorni su molti quotidiani sono apparsi retroscena afferenti la composizione delle liste elettorali di Forza Italia totalmente destituiti di fondamento, e assai spesso di logica, che prospettano divisioni o aspre discussioni. Anche quest’oggi su alcuni giornali vi sono ricostruzioni del tutto non corrispondenti a quanto accaduto. Come di consueto abbiamo lavorato in perfetta sintonia e con l’unico scopo precipuo di coadiuvare il presidente Berlusconi nelle scelte, a volte dolorose, per la composizione delle liste". Lo affermano in una nota congiunta Gianni Letta e Niccolò Ghedini."Il meccanismo di attribuzione dei collegi -aggiungono- è stato basato sui sondaggi e applicato in modo puramente matematico e condiviso da tutti gli alleati. Nelle previsioni tale suddivisione non potrà che vedere Forza Italia prevalere sulle altre formazioni politiche alleate. Qualsiasi altra illazione è frutto di una erronea informazione ed è inveritiera essendovi da parte nostra una assoluta consonanza e unitarietà di intenti per contribuire con il consueto affetto e con totale amicizia al successo elettorale del presidente Berlusconi”.