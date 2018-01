ELEZIONI: LEU SCHIERA BIG IN COLLEGI CHIAVE, SFIDA AL PD/ADNKRONOS

14 gennaio 2018- 14:34

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Candidature calibrate per ottimizzare al massimo il bacino potenziale di voti. Pier Luigi Bersani, Vasco Errani, Roberto Speranza, Nicola Fratoianni insomma i 'big' di Liberi e Uguali correranno tutti tra Emilia Romagna e Toscana. A parte Massimo D'Alema nel 'suo' Salento. Sono queste le regioni, infatti, in cui Leu ha maggiori chance di incassare voti e portare eletti in Parlamento. E sono le stesse zone (quelle che un tempo erano le 'regioni rosse') in cui anche il Pd ha il suo zoccolo duro. Inevitabile, quindi, la sfida 'fratricida' a sinistra tra Leu e i dem che rischiano di perdere collegi sicuri proprio per la presenza dei candidati di Liberi e Uguali. A Ravenna, ad esempio, il Pd se la dovrà vedere con Vasco Errani, probabilmente a Bologna con Bersani (ma è ancora deciso) e a Modena con Maria Cecilia Guerra, capogruppo uscente in Senato di Mdp. In Liguria, ci sarà Sergio Cofferati insieme al giornalista Roberto Amen. Fratoianni, pisano, sarà in Toscana e nel listino proporzionale a Firenze dovrebbe esserci Speranza (nel maggioritario correrà in Basilicata accanto a Filippo Bubbico). Arturo Scotto sarà candidato a Napoli insieme a Gugliemo Epifani.