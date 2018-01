ELEZIONI: LEU SCHIERA BIG IN COLLEGI CHIAVE, SFIDA AL PD/ADNKRONOS (2)

14 gennaio 2018- 14:34

(AdnKronos) - A caldeggiare la candidatura di Speranza a Firenze è stato il governatore Enrico Rossi: "Ho rinunciato a correre a Firenze, mio luogo naturale, perché devo finire un compito in Regione —ha detto Rossi nei giorni scorsi — e chiedo a Speranza di candidarsi a Firenze. Sarebbe un confronto tra due riformismi, il nostro di sinistra e quello del Pd". Insomma, la sfida con i dem è dichiarata. Quanto a Pietro Grasso e Laura Boldrini, per il primo si parla di Roma e di Torino per la presidente della Camera. Grasso potrebbe essere candidato anche a Palermo. Accanto ai dirigenti, ci sarà spazio anche per qualche nome della società civile. A Cosenza sarà schierata Anna Falcone, promotrice dei comitato del No al referendum. E dovrebbe esserci posto anche per l'avvocato Felice Besostri, il legale dei ricorsi alla Corte Costituzionale e vincitore di quello contro il Porcellum. Ed ancora Gianna Fratta a Foggia, direttrice d'orchestra e moglie di Piero Pelù, entrambi accumunati anche da una certa ostilità a Renzi e al renzismo.