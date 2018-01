ELEZIONI: LEU SCHIERA BIG IN COLLEGI CHIAVE, SFIDA AL PD/ADNKRONOS (3)

14 gennaio 2018- 14:34

(AdnKronos) - In Puglia si presentano anche il presidente dell'associazione 'La notte della taranta', Massimo Manera, oltre a Maria Laterza e Michele Laforgia, quest'ultimo figlio di Pietro già sindaco di Bari nel 1993. C'è anche un'altra Laforgia, Stella, che di mestiere fa la docente universitaria ed è sorella di Francesco, capogruppo di Leu alla Camera. Sarà in lista in Toscana Rossella Muroni, ex-presidente di Legambiente e coordinatrice della campagna elettorale, il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, che correrà in Sicilia e il portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini. In Toscana ci sarà Antonio Natali, ex direttore degli Uffizi. In campo anche ex-staff comunicazione di Bersani: lo storico portavoce Stefano Di Traglia sarà candidato nel Lazio mentre in Toscana potrebbe essere in lista Chiara Geloni. In Piemonte accanto ai parlamentari uscenti Federico Fornaro, Giorgio Airaudo e Nerina Dindirin potrebbe esserci la moglie del socialista Nerio Nesi, Patrizia Presbitero. Cardiochirurgo di fama dovrebbe essere candidata a Ivrea.