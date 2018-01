ELEZIONI: LORENZIN, CIVICI POPOLARI CON PD IN UNINOMINALI E PLURINOMINALI

11 gennaio 2018- 09:17

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Civici popolari, la nuova formazione guidata da Beatrice Lorenzin, si appresta ad affrontare al fianco del Pd le politiche, dove "correremo sia per gli uninominali che per i plurinominali". Lo dice la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, ospite di 24 mattino su Radio 24.Quella guidata da Lorenzin "è una forza politica, non una lista elettorale. Nasciamo sulla scia delle proposte di governo che abbiamo sostenuto - spiega - e da una visione comune forte di un'esperienza di tipo popolare, che ci vede molto aperti alla società civile e alle liste civiche. Ci siamo rifondati, e oggi abbiamo l'aspirazione di essere una forza politica rappresentativa del ceto medio".