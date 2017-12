ELEZIONI: LORENZIN, NOSTRA LISTA SI ISPIRA A CALENDA, PORTE APERTE PER LUI

30 dicembre 2017- 09:24

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "Siamo popolari, moderati, riformisti ed europeisti. In questi anni abbiamo rimesso in carreggiata l’economia, ma il Paese è ancora stremato. Puntiamo su lavoro e imprese. Ci occuperemo delle famiglie e di chi soffre di più, di anziani e giovani. E del ceto medio. Prenderemo spunto dal lavoro del ministro Calenda. Anzi, se Carlo vuole, sa che per lui le porte sono aperte". Lo dice in un'intervista al 'Corriere della Sera' la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, leader della lista di centro 'Civica popolare-Con Lorenzin', alleata con il Pd alle prossime elezioni.