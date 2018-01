ELEZIONI: LORENZIN PRESENTA SIMBOLO, CON 'CIVICA POPOLARE' PER DIRE ALCUNI Sì

20 gennaio 2018- 16:06

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - 'Civica popolare' di fatto nasce con questo deposito del nostro simbolo. E' una forza politica alleata del centrosinistra che vuole, con responsabilità, continuare un'azione di governo entrando nelle famiglie degli italiani, andando a ricucire quelle ferite che la lunga crisi economica ha lasciato sui territori". Lo ha affermato Beatrice Lorenzin, presentando al Viminale il simbolo della forza politica che guiderà alle prossime elezioni."Ci sono tre Italie: una che è ripartita, una che ha più problematiche e il Sud che sta ancora soffrendo. Dobbiamo occuparci di tutte queste Italie -ha proseguito- portando ricette che siano mantenibili, affrontando i problemi uno per volta, dipanandoli nella loro complessità. Questo è il nostro obiettivo, non vogliamo fare una campagna elettorale promettendo l'impossibile, non vogliamo raccontare balle agli italiani, ma soprattutto attraverso 'Civica popolare' si potranno dire alcuni sì: alla scienza, alle famiglie, alle imprese, all'economia, allo sviluppo ai giovani alla formazione, alle donne". "Questa -ha concluso Lorenzin- è la forza politica che abbiamo messo in campo, lo facciamo con tanto entusiasmo, ma anche con l'umiltà di chi sa che il lavoro da fare è faticoso, è difficile, dobbiamo ascoltare un Paese e porci con questo atteggiamento nei confronti dei cittadini italiani".