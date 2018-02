ELEZIONI: LOTITO, IN CAMPO PER UNIRE NON PER DIVIDERE, AVANTI CON VALORI FI

6 febbraio 2018- 11:54

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Sono qui per unire, non per dividere, e per superare tutte le situazioni frutto di una dialettica interna al partito. Questa campagna elettorale deve rappresentare un’autentica svolta nei rapporti interni e con la collettività, che non deve più percepire posizioni personali, ma solo quella unica di Forza Italia". Così il presidente della Lazio calcio Claudio Lotito, candidato al Senato nella lista di Forza Italia nel collegio uninominale che comprende Benevento, Avellino e Caserta, in conferenza stampa presso la segreteria politica di Nunzia De Girolamo nel capoluogo sannita."Io sono qui e vi garantisco che la mia determinazione ed il mio entusiasmo sono a totale disposizione di tutti per portare avanti una serie di battaglie fondate sui valori che incarnano il partito. Ciò consentirà a tutti di essere rappresentati. La politica si fa con gli obiettivi e quello che conta è vincere e per farlo dobbiamo essere tutti uniti e compatti”, conclude Lotito.