ELEZIONI: LUPI, NON QUARTA GAMBA MA PROPOSTA CONCRETA PER GOVERNABILITà

14 febbraio 2018- 18:37

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "'Noi con l'Italia-Udc' non è certo la quarta gamba come molti ci definiscono, anche perchè sulla scheda gli elettori non troveranno scritto 'quarta gamba'. Noi rappresentiamo una proposta politica concreta che ha saputo mettere insieme esperienze diverse a differenza delle tante divisioni di cui la politica è costellata. 'Nci-Udc' è la risposta concreta affinché gli italiani possano avere maggioranza politica che torni a governare il Paese". Lo ha affermato Maurizio Lupi, coordinatore di 'Nci-Udc', a Mantova per la presentazione dei candidati alla Camera, Senato e alle Regionali lombarde. "I nostri candidati -ha aggiunto- sono espressione del territorio che non è un luogo astratto ma la sintesi della storia proprio di chi ha deciso di scendere in politica al nostro fianco. Amministratori locali, giovani imprenditori, mamme, agricoltori: ognuno con la propria esperienza messa al servizio del bene comune" .