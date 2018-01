ELEZIONI: LUPI, POSSIAMO SUPERARE 5%, LEGA? SEMPRE LAVORATO INSIEME

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "Quello a cui abbiamo lavorato in questi giorni aveva come obiettivo costruire una forza politica che potesse dare voce a elettori moderati che non si sentono rappresentati. Nasce così 'Noi con l'Italia'. Poi abbiamo continuato a lavorare dialogando con Udc e con chiunque altro volesse aderire a questa proposta". Lo dichiara Maurizio Lupi, coordinatore di Noi con l'Italia intervistato da Libero."L'accordo con Cesa e ora con Quagliariello renderà il progetto la terza forza della coalizione. Possiamo arrivare al 5 per cento e superare Fdi". E alla domanda su Matteo Salvini e Giorgia Meloni che non vogliono imbarcare riciclati, Lupi risponde: "Non mi sembra che questo problema ci sia stato nelle elezioni Regionali e nelle Amministrative. Abbiamo sempre lavorato insieme".